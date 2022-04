Journal de campagne: objectif second tour pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. © RFI

Texte par : Anne Cantener Suivre

Comme en 2017, le second tour de l’élection présidentielle opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Dès hier, de nombreux candidats ont appelé à faire barrage à l’extrême-droite et dans le camp du président sortant, on sait qu’il va falloir convaincre très largement. Ce matin, l’ambiance est pesante chez ceux qui n’ont pas atteint le seuil des 5% de suffrages, comme Valérie Pécresse ou Yannick Jadot, et ont besoin de dons pour rembourser leurs frais de campagne.