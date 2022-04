Présidentielle 2022: les militants écologistes déçus mais pas surpris du score de Yannick Jadot

Avec seulement 4,47% des voix, les frais de campagne de Yannick Jadot ne seront pas remboursés. Cela faisait déjà plusieurs semaines que les sondages le donnaient à ce niveau. Réunis à la Belleviloise, une salle de concert de l'est parisien, les militants et responsables écologistes étaient déçus ce dimanche, mais pas surpris.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à la Bellevilloise, Marine de La Moissonnière

Pour certains, ce mauvais score s'explique très facilement : les électeurs verts sont partis chez Jean-Luc Mélenchon, à tort estime Guillaume Duval, l'un des conseillers de Yannick Jadot. « La logique du vote utile a fonctionné, je pense que c'est regrettable d'un part parce que ça n'a pas atteint le résultat qui était visé, comme c'était prévisible, et en même temps c'est vrai la gauche écologiste, la gauche réformiste en sort très affaiblie ».

D'autres, en revanche, refusent de se défausser. C'est le cas de ces deux jeunes militants, Jonas Cardozo et Stéphanie Rabé. « Peut-être que l'on aurait dû être plus radicaux dans notre manière de porter ce projet écologique, l'assumer davantage et être moins préoccupé par les questions de crédibilité », analyse la jeune femme. « On aurait sûrement dû marquer plus nos différence avec Jean-Luc Mélenchon plus tôt », abonde le jeune homme.

Pourtant, pour certains, l'heure est à la réconciliation avec les Insoumis et la gauche en général. Pas question pour EELV de refaire cavalier seul aux législatives. « On est obligé de se parler. Nous on tend les bras dès maintenant aux Insoumis. Personne n'y arrivera seul, ensemble on peut aller mettre Emmanuel Macron en minorité à l'Assemblée nationale », assure Tristan Péglion, responsable des Jeunes avec Jadot.

Les cadres d'EELV, eux, refusent de parler d'ores et déjà d'alliances et de stratégie. Pour l'heure, l'urgence, c'est de battre Marine Le Pen au second tour.

►À lire aussi : Vers un duel Macron-Le Pen: revivez le premier tour de la présidentielle française

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne