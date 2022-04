Présidentielle 2022: les supporters d'Éric Zemmour veulent «regarder vers l'avenir»

Au QG d'Éric Zemmour, à la Maison de la Mutualité dans le 5e arrondissement de Paris, l'ambiance n'était pas à la fête. Le candidat a appelé à voter Marine Le Pen au second tour.

Avec nos envoyé spéciaux à la Maison de la Mutualité, Pierre Olivier et Steven Hesly

Immense déception chez les militants d'Éric Zemmour de voir leur candidat aussi bas dans les résultats. Certains fondent en larmes. « Je crois que je n'ai pas encore réalisé qu'il n'était pas au second tour, bien sûr qu'il y a de la déception », témoigne une militante. « On y a vraiment cru, on a vraiment donné toutes nos forces pour notre candidat et forcément, il y a les émotions qui vont avec », ajoute une autre.

Les larmes aux yeux, Éric Zemmour prend la parole face a ses 1 500 militants et assume sa défaite. « Bien sûr, j'ai commis des erreurs, je veux dire que je les assume toutes. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe, je ne leur doit aucun de mes échecs », assure-t-il.

Appel à voter Marine Le Pen

Le candidat de Reconquête appelle à voter pour Marine le Pen au second tour. Parmi les quelques ténors du parti qui acceptent de répondre aux journalistes, Nicolas Bay, transfuge du Rassemblement National qui a rejoint Éric Zemmour pendant sa campagne. « L'essentiel, c'est de regarder vers l'avenir, l'avenir, c'est le second tour, c'est le duel qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, nous appelons donc sans ambigüité à voter pour Marine Le Pen ».

Certains cadres de Reconquête voient même encore plus loin. Éric Zemmour est devant Valérie Pécresse, et c'est déjà une victoire en soit pour Gilbert Collard. « Attendons l'heure des législatives, c'est le troisième tour qui compte », lance-t-il.

Beaucoup veulent croire que les législatives donneront un nouvel envol au parti d'Éric Zemmour qui rêve de s'imposer comme la figure de l'opposition à droite.

