Présidentielle française: la sociale démocratie déconfite

Les sociaux-démocrates, Parti socialiste et Écologistes, n'ont obtenu qu’un peu plus de 6% des voix à l'issue du premier tour de la présidentielle française, alors qu’ils étaient au pouvoir il y a encore cinq ans. Comment expliquer une telle dégringolade ?

Ni Anne Hidalgo ni Yannick Jadot n’ont fait une bonne campagne. La candidate du PS s’est écroulée à force de revirements stratégiques et d’errements programmatiques, alors que le champion des écologistes n’a pas su répondre à l’appel de la radicalité qui lui avait été envoyé lors de la primaire remportée difficilement face à Sandrine Rousseau.

Résultat, leurs électeurs ont changé de bord. Côté socialiste, beaucoup sont partis chez Emmanuel Macron, qui depuis 5 ans a multiplié les débauchages au PS. Côté écologiste, le vote utile a profité à Jean-Luc Mélenchon, qui avait veillé à proposer un programme quasiment plus vert que les Verts.

Une mauvaise analyse du paysage politique

Tout au long de la campagne, Anne Hidalgo a voulu croire que la présence au pouvoir des sociaux-démocrates en Espagne ou au Portugal par exemple était la preuve que ce courant politique avait toujours vocation à être majoritaire à gauche en France. Mais du côté de Madrid et Lisbonne, le retour au pouvoir de la gauche s’était appuyé sur les courants plus radicaux, Podemos et le Bloc de Gauche… En France, les relations exécrables entre le Parti socialiste et La France insoumise ont rendu impossible toute alliance.

Le problème a été un peu le même pour Yannick Jadot : ses équipes avaient estimé que la bataille devait se jouer au centre et qu’il fallait donc séduire les électeurs socialistes et l’aile gauche des macronistes, tout en présentant Jean-Luc Mélenchon comme un danger potentiel pour la démocratie. Deux analyses erronées et deux échecs cinglants qui posent désormais la question de la survie même des deux mouvements.

Dans le cas du Parti socialiste, la probabilité d'une disparition est de plus en plus forte. Cela fait d'ailleurs plusieurs semaines que les rumeurs bruissent autour de la création d’un nouveau parti. L’ancien président François Hollande a déjà évoqué un mouvement élargi dans lequel le PS se fondrait avec d’autres formations politiques. Car la marque Parti socialiste est très clairement abîmée après deux élections présidentielles catastrophiques. Le PS conserve toutefois un atout dans la manche : les nombreuses villes et collectivités locales qu’il dirige.

C’est un peu la même chose pour Europe Écologie-Les Verts (EELV) qui a conquis Lyon, Strasbourg ou encore Bordeaux lors des dernières municipales. Le parti a désormais un ancrage local, mais avec un potentiel national affaibli. Se réinventer, se re-badger comme l’on dit dans le domaine économique, pourrait être une tentation.

Des difficultés financières à prévoir

Sur le plan financier, le PS a certes mené une campagne à l’économie, anticipant le fait qu’Anne Hidalgo n’obtienne pas les 5% des voix nécessaires au remboursement de ses frais. Mais il a dû s’appuyer sur ses fédérations locales en raison des vieilles dettes qu'il traîne au niveau national depuis l’époque de sa splendeur. Le parti a déjà mené deux plans sociaux ces dernières années. Et si certains de ses élus venaient à s’en aller, séduits par exemple par les sirènes d’Emmanuel Macron, la situation pourrait devenir très compliquée.

Pour ce qui est d’Europe Ecologie-Les Verts, l’urgence est déjà là : persuadé de passer le cap des 5%, Yannick Jadot a dépensé près de 6 millions d’euros pour sa campagne en empruntant auprès des banques. Cette dette est susceptible d’étrangler le parti, qui n’a jamais eu beaucoup de moyens. Un appel aux dons a ainsi été lancé dès hier soir.

Mais il faudra sans doute attendre les élections législatives et les résultats des deux partis pour y voir plus clair.

