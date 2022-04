Affaire Mila en France: plusieurs accusés de cyberharcèlement comparaissent pour «menaces de mort»

Devenue l'un des symboles de la lutte pour la liberté d'expression et le droit au blasphème en France, Mila, 18 ans aujourd'hui, est victime de la haine en ligne depuis la publication en 2020 d'une vidéo où elle s'en était prise à l'Islam et vit sous protection policière. Depuis lundi, six personnes âgées de 19 à 39 ans sont jugées devant le tribunal judiciaire de Paris pour harcèlement en ligne et menaces de mort.

Cheveux blonds tirés en arrière dans une courte que de cheval, piercings et tatouages apparents, vêtue d’une robe vert prairie, Mila est la seule tache de couleur au milieu des robes noires des avocats et du chemisier et du pull noirs également des deux seuls accusés à avoir fait le déplacement jusqu’au tribunal.

Sur six, quatre personnes accusées de harcèlement en ligne et de menaces de mort à son encontre pour des tweets rédigés en novembre 2020 n’ont pas fait le déplacement. Mais deux sont là, un étudiant de 18 ans et la mère de 38 ans de deux jumeaux.

Même s’ils s’emploient à minimiser leurs actes, « ces mots-là ils ne voulaient rien dire. On ne réalise pas qu’il y a quelqu’un derrière, une victime » et qu’ils ont bien du mal à reconnaître leur responsabilité individuelle dans un harcèlement qui a impliqué des milliers de personnes, reste leurs mots « qu’elle crève » pour l’une, « faut la fumer » pour l’autre.

La portée des mots

Ce ne sont peut-être pas les mots les plus violents, quand d’autres lui souhaitaient le même sort qu’à Samuel Paty, l’enseignant égorgé cette même année 2020. Mais ce sont quelques-uns des mots qui ont bouleversé à jamais la vie de Mila, contrainte de changer de lycée et de vivre sous protection policière depuis ses 16 ans. Richard Malka, l’avocat de Mila, assure qu'elle a reçu « plus de 100 000 messages haineux et de menaces de mort » suite à la publication de sa vidéo en ligne.

Mila est en larmes quand elle évoque sa vie aujourd’hui: « Je me bats pour que mes détracteurs ne puissent pas me l’enlever. » Et elle demeure malgré tout insoumise: « Je ne veux pas me soumettre face à des gens qui sont dans un tribunal parce qu’ils voulaient me faire taire. »

Le verdict est attendu ce mardi à Paris. En juillet dernier, lors d'un premier procès, onze personnes avaient déjà été condamnées à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis.

