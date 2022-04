L'anxiété et le stress au travail plus importants pour les personnes issues de l'immigration

Les immigrés vivant en France sont-ils plus exposés que le reste de la population à ce qu’on appelle les risques psychosociaux au travail, tels que le stress ? C’est à cette question notamment, qu’a tenté de répondre une équipe de chercheurs. Et leur réponse est affirmative pour les immigrés hors Union européenne. Ils sont bien plus exposés à ces risques, et pas seulement parce qu’ils occupent plus fréquemment des métiers pénibles.

L'étude publiée ce mardi 12 avril dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’agence Santé publique France démontre également que les descendants d’immigrés sont, eux aussi, plus touchés par cette tension au travail. « Les immigrés et les descendants d’immigrés en France sont en fait très fréquemment touchés par les risques psychosociaux au travail, c'est à dire, à tout ce qui va concerner les risques liés à l’organisation du travail et aux conditions de travail. Par exemple, quand on regarde la tension au travail, on a 44% des immigrés d’Afrique qui sont concernés contre 32% en population générale, détaille Anne Gosselin, chercheur à l’Institut national d’études démographiques (Ined), l’une des auteurs de l’étude.

« Discrimination au travail »

L’étude, qui s’est fondée sur une enquête nationale menée en 2016, montre également, que ce soit chez les immigrés ou les descendants d’immigrés, que ce ne sont pas seulement les types d’emploi qu’occupent les personnes qui expliquent ces niveaux importants. « La piste d’interprétation la plus solide, c’est que même une fois que les personnes ont eu accès à l’emploi (on sait qu’il y a de la discrimination en amont), il demeure de la discrimination au travail, souligne Anne Gosselin. Et ça pourrait expliquer que même quand on prend en compte beaucoup de caractéristiques de l’emploi, les immigrés et les descendants d’immigrés, en particulier originaires d’Afrique, en France, sont plus exposés aux risques psychosociaux que la population générale».

