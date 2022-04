Présidentielle 2022: Nicolas Sarkozy soutient Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy (notre photo) sort enfin de son silence assourdissant et prend position pour soutenir le candidat Macron, «le seul en situation d'agir».

Valérie Pécresse avait attendu une parole de soutien de Nicolas Sarkozy avant le premier tour, en vain. L'ancien président de la République de droite vient de s'exprimer dans un « post » sur Facebook, et c'est pour annoncer qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.

Nicolas Sarkozy sort enfin de son silence assourdissant et prend position pour soutenir le candidat Macron, « le seul en situation d'agir » justifie l'ancien président de la République pour qui « la fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron ».

Clarté

Là, où chez Les Républicains, sa famille politique, il n'y a pas eu de position commune pour appeler à voter en faveur d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy opte pour la clarté et prend un peu plus ses distances après son choix de ne pas apporter son soutien à Valérie Pécresse. Et même de faire savoir tout le mal qu'il pensait de sa campagne.

Nicolas Sarkozy choisit son camp et pose un cadre pour l'avenir en expliquant qu'il va falloir sortir des « réflexes partisans ». Certains lui prêtent même la volonté de prendre une initiative pour négocier un accord avec Emmanuel Macron en vue des législatives.

« Son soutien m'honore »

Dans le camp du président-candidat, on prend acte de ce soutien comme de ceux des anciens Premiers ministres socialistes, Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve, car « tout ce qui va dans le sens de l'unité et de la clarté est bon ».

Bon à prendre avant le second tour. Emmanuel Macron a, lui, ajouté, « son soutien m'honore ».

