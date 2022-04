Procès du 13-Novembre: les convoyeurs de Salah Abdeslam racontent son exfiltration

Au 110e jour d’audience, la cour d'assises spéciales entendaient ce mardi 13 avril Mohamed Amri et Hamza Attou, les deux hommes qui sont allés chercher Salah Abdeslam à Châtillon, en banlieue parisienne, la nuit du 13 au 14 novembre pour le ramener en Belgique.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

Le 13 novembre 2015, Mohamed Amri vient de reprendre un travail au Samu social de Bruxelles. Il est ravi, appelle son père pour lui annoncer la nouvelle. Il commence sa journée à 17h30. À 22h01, son téléphone sonne. Un numéro français. Au bout du fil, Salah Abdeslam, paniqué, en pleurs. « C’est là que mon cauchemar commence, mais je ne le savais pas encore, explique Mohamed Amri depuis le box. Il m’a dit qu’il avait fait un ‘’sale crash’’ en France et qu’il fallait que je vienne le chercher. »

Il commence par refuser, l’oriente vers Hamza Attou, le jeune dealer de shit qui a longtemps travaillé pour le compte de Brahim Abdeslam, le frère de Salah. « Quand il m’appelle, je lui dis clairement que je n’ai pas de véhicule et que j’ai pas le permis, raconte Hamza Attou à la barre. Lui comparaît libre dans ce procès.

- Ça ne vous empêchait pas de conduire, note le président Jean-Louis Périès.

- Oui, c'est vrai, mais là il fallait que je quitte la Belgique. »

Le doute de la cour

Quand Mohamed Amri termine sa journée, les deux hommes conviennent d’aller chercher ensemble Salah Abdeslam. Il est un peu plus de 2 heures du matin quand ils partent de Bruxelles, tous les médias d’Europe ne parlent que du triple attentat qui vient de frapper Paris et sa banlieue. Alors, la cour a beaucoup de mal à les croire quand ils disent n’avoir pas ou à peine entendu parler des attaques au moment de prendre la route.

La question revient encore et encore, sans cesse suivie des mêmes dénégations. À tel point que l’avocat général se sent obligé de rappeler aux deux hommes que l’accusation ne considère pas qu’ils étaient au courant de l’implication de Salah Abdeslam à leur départ. « Ça, c’est la bonne nouvelle, la mauvaise, c’est que ça ne change rien pour nous », complète malicieusement Nicolas Braconnay.

« J’étais pas préparé à tout ça »

En arrivant à Châtillon, Mohamed Amri et Hamza Hattou retrouvent au petit matin un Salah Abdeslam à bouts de nerfs, autoritaire. Les deux hommes s’accordent pour dire qu’il leur a très vite expliqué être venu à Paris avec les commandos terroristes dont il pense alors être le seul survivant. Parle de venger son frère Brahim.

Mohamed Amri avait expliqué lors d’une précédente audience avoir « appris le français dans la rue ». Son vocabulaire en tout cas semble limité puisqu'à chaque question de la cour, il répète jusqu’à la nausée qu’il était « choqué et tétanisé ». Hamza Attou décrit « une atmosphère menaçante ». « J’avais peur. À l'époque, j’avais 21 ans, je le rappelle parce qu’on a tendance à l’oublier. J’étais pas préparé à tout ça. »

Contrôlés trois fois sur le chemin du retour

Sur la route du retour, ils sont contrôlés trois fois. La deuxième, ils sont même retenus plus de 20 minutes. « À ce moment-là, j’ai cru qu’ils allaient nous tirer dessus et que c’était la fin. J’étais terrifié », dit Mohamed Amri. Mais le nom de Salah Abdeslam ne circule pas encore et ils sont autorisés à repartir. À plusieurs reprises, Abdeslam les laisse seuls.

Pourquoi alors ne pas s’enfuir en l’abandonnant ? « J’ai manqué de courage », répondront-ils tour à tour. Une fois à Bruxelles, Salah Abdeslam leur demande de les emmener sur un marché où il change de vêtements et se fait couper la barbe. L’un et l’autre finissent par laisser Abdeslam entre les mains d’un troisième homme, rentrent chez eux. Quelques heures plus tard, ils seront arrêtés.

