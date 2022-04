Au procès du 13-Novembre, les regrets d’Ali Oulkadi

La cour d'assises spéciales entendait ce mercredi 13 avril Ali Oulkadi, un proche de Brahim Abdeslam. Il lui est reproché de l’avoir conduit à l’aéroport, alors que celui-ci se rendait en Syrie. Mais il est surtout accusé d’avoir porté assistance à Salah Abdeslam au lendemain des attaques du 13-Novembre.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

« Ma fille me demande : ‘Papa, pourquoi tu vas travailler en France?’ Elle croit que je viens travailler, j'arrive pas à trouver les mots pour lui dire. Salah, si tu n’avais pas décidé de m’appeler ce jour-là, je ne serais pas ici. » Les yeux rougis, visiblement ému, Ali Oulkadi s’adresse pour la première fois directement à Salah Abdeslam.

« J’en veux énormément à Salah et à son frère, Brahim. Le 13-Novembre, c’est eux. Si j’ai fait 31 mois de détention, que j’ai du mal à me reconstruire, moi et ma famille, c’est la faute de Salah Abdeslam, pas de la justice comme j’ai pu l’entendre dire. Je veux qu’il l’entende. À aucun moment je ne veux me comparer aux victimes, mais je ne mérite pas ce que j’ai vécu toutes ces années, j’ai été traité comme un terroriste. »

« Monsieur le président, c’est une question qui me hante »

Pendant un peu plus de deux heures, l’accusé de 37 ans qui comparaît libre s’est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Cette journée du 14 novembre 2015, en particulier, où après un coup de téléphone d’Hamza Attou qui l’a ramené dans la nuit de Paris, il retrouve un Salah Abdeslam en fuite. « Pourquoi vous contacte-t-il vous ? », lui demande le président Jean-Louis Périès. « Monsieur le président, c’est une question qui me hante depuis des années. Vous lui poserez la question, j’espère qu’il vous répondra. »

C’est là, en tout cas, qu’il apprend la mort de Brahim Abdeslam et son implication dans les attentats. « C’était un de mes meilleurs amis, trois jours plus tôt on jouait encore aux cartes. C’est moi qui ai gagné, je me souviens de ce détail. Savoir qu’il était impliqué là-dedans, c’était insensé. » Le 14 au soir, il enverra même un texto à Brahim Abdeslam dont il vient pourtant d’apprendre la mort. « Tu fais quoi ? Réponds, urgent. » « Je n’arrivais pas à y croire », explique-t-il aujourd’hui.

« À aucun moment, je n’ai eu le sentiment d’aider un terroriste »

Dans le café où ils se retrouvent, Salah Abdeslam est en panique, son nom revient encore et encore dans les locations des voitures et des appartements qui ont servi aux terroristes. « Il me dit qu’il est cramé. J’ai senti quelqu’un qui était dans la détresse, qui s’était fait piéger. À aucun moment je n’ai eu le sentiment d’aider un terroriste. » La cour a du mal à croire qu’il ne pose pas plus de questions sur le rôle de Salah Abdeslam pendant les vingt minutes qu’ils passent ensemble.

« Il ne m’a ni parlé de ceinture explosive, ni de kalachnikov. S’il m’avait dit tout ça, ça ne serait pas passé de la même manière. Pour le reste, c’est confus, je suis désolé, je ne me souviens plus. » Une mémoire défaillante que ni la cour, ni l’accusation ne parviendront à réveiller. Ali Oulkadi se souvient en revanche de Salah Abdeslam le guidant pour qu’il le dépose dans un autre quartier. En réalité, à proximité d’une des planques de la cellule terroriste où Abdeslam s’évanouira jusqu’à son arrestation quatre mois plus tard.

« Sur le moment j’ai pensé à moi, j’ai été égoïste »

Dans la semaine qui suit, avant son arrestation le 22 novembre, Ali Oulkadi ne mange plus, ne dort plus. Il hésite à se rendre à la police, est à deux doigts d’en parler à son frère. « Vous êtes conscient qu’à ce moment-là, vous êtes celui qui a l’information la plus précise concernant la localisation de Salah Abdeslam », lui signale l’avocat général, Nicolas Braconnay. « Si vous savez à quel point je m’en veux, je dois des excuses à tout le monde, d’abord aux victimes. Bien sûr que maintenant je m’en rends compte. Sur le moment, j’ai pensé à moi, j’ai été égoïste, j’ai eu peur d’être mêlé à cette histoire. »

À l’invitation de son avocate Me Marie Dosé, il prend une dernière fois la parole. « Je repense à ce qui a été diffusé il y a deux semaines sur le Bataclan. Les tirs, ça m’a glacé le sang. Je pense à ce qu’ont vécu les victimes. Et je voudrais remercier sincèrement du fond du cœur les parties civiles qui viennent me dire bonjour, qui sont venues me dire quelques mots ce matin, à l’entrée du palais. Vous ne savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur. »

Le président annonce une interruption d’audience. Des victimes reconnaissables au cordon rouge ou vert qu’elles portent autour du cou viennent entamer une discussion avec lui.

