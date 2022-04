Présidentielle française: Marine Le Pen veut une politique étrangère plus bilatérale

Marine Le Pen présentait ce mercredi 13 avril son programme de politique étrangère lors d'une conférence de presse à Paris. La candidate d’extrême droite en a profité, en creux, pour faire valoir ses divergences avec Emmanuel Macron.

Publicité Lire la suite

Pendant une heure et demie, Marine Le Pen fait les louanges d'une France plus indépendante et puissante sur la scène internationale, rapporte Pierre Olivier, du service politique de RFI. Pour ce faire, elle prône le retour à une diplomatie secrète « efficace », en opposition à ce qu'elle nomme la diplomatie « bavarde » d'Emmanuel Macron. Moins de multilatéralisme, plus de bilatéralisme, comme avec le Liban, l'une de ses priorités, où l'on ne peut pas, tacle-t-elle, se contenter d'y passer en « homme pressé ».

► À lire aussi : Présidentielle 2022: un deuxième duel Macron-Le Pen bien différent du premier

Dans le conflit israélo-palestinien, Marine Le Pen défend la « solution à deux États », en ligne avec la diplomatie française actuelle, se félicitant aussi du rapprochement entre Israël et un certain nombre de pays arabes. « Les Émirats arabes unis comme Oman sont des pays sur lesquels la France peut s'appuyer pour faire reculer l'idéologie islamiste », ajoute-t-elle, sans citer l'Arabie saoudite. Elle plaide également pour le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie, allant à l'encontre d'Emmanuel Macron.

Marine Le Pen souhaite en finir avec la « soumission » à l'égard de la Chine. « Nous contribuerons à faire respecter le droit international, le droit maritime, y compris par la Chine populaire, dans les régions du globe où la puissance française est présente », expose-t-elle. Elle précise en outre que l'Agence française de développement (AFD) n'a pas vocation à financer la concurrence chinoise, le développement économique de la Chine « sous couvert de développement durable ou vert ».

Attendue sur la question européenne

Attendue sur la question européenne, Marine Le Pen précise qu'elle ne veut pas sortir de l'UE, mais la réformer de l'intérieur. La candidate d’extrême droite critique l'ambiguïté que cherche à faire naître son adversaire sur le sujet. Elle l'assure, l'Allemagne restera un partenaire de choix, mais avec une nouvelle relation, loin du modèle « Macron/Merkel et de l'aveuglement français à l'égard de Berlin ».

Concernant la guerre en Ukraine, Marine Le Pen se dit prête à livrer « éléments de défense » à l'Ukraine, c’est-à-dire des armes non létales, mais pas des armes lourdes qui feraient selon elle de la France un « cobelligérant » au côté des Ukrainiens face à la Russie.

Sur la question russe enfin, Marine Le Pen dit souhaiter un rapprochement entre l'Otan et la Russie une fois la guerre en Ukraine terminée. Interrogée sur ses relations souvent décriées avec Vladimir Poutine, elle répond n'avoir « fait que défendre l'intérêt de la France » et maintenir le dialogue. Et de conclure qu'il y a sur ce point une « similitude entre sa position et celle d'Emmanuel Macron ».

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne