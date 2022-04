France: le géant du luxe Hermès voit ses ventes exploser malgré le contexte international

En France, les résultats des entreprises pour le premier trimestre tombent ces jours-ci. Dans ce contexte, les ventes de Hermès, le géant du luxe, dépassent les attentes des analystes, malgré le confinement en Chine, la guerre entre la Russie et l’Ukraine et les sanctions internationales contre Moscou.

Les ventes d’Hermès bondissent de 33%, ce qui lui rapporte près de 2,8 milliards d’euros, ce premier trimestre, par rapport à l’année dernière à la même période.

Le géant français du luxe, dont le cœur de métier est la maroquinerie-sellerie, confirme une progression ambitieuse malgré les incertitudes économiques et géopolitiques.

Hermès a été le premier groupe à fermer ses trois magasins en Russie, début mars, où il emploie 60 personnes. Il a aussi renoncé à ouvrir une quatrième boutique à Saint-Pétersbourg. Des fermetures sans grandes conséquences, selon lui, puisque la Russie représente moins de 1% de ses ventes.

Il ne vend plus non plus aux oligarques russes qui sont sur la liste des personnes sanctionnées et il n’est pas présent en Ukraine.

Le géant du luxe possède en revanche 26 magasins en Chine, dont certains ferment et rouvrent en fonction des confinements imposés par la politique « zéro Covid » du pays, grand consommateur de produits de luxe.

En réalité, la croissance du groupe est tirée par ses ventes en Amérique, notamment les États-Unis avec un bond de 44%, par l’Europe dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et par d’autres pays d’Asie, comme le Japon.

En dehors de la maroquinerie, les ventes de vêtements et d'accessoires grimpent aussi de 44%. Les parfums et produits de beauté de 18%, l'horlogerie de 62% et les autres métiers de 37%.

Hermès projette, par ailleurs, d’ouvrir en France deux nouvelles maroquineries en 2025 et 2026, avec 500 embauches à la clé, et trois autres usines sont en cours de construction.

