France: le PCF en appelle à Jean-Luc Mélenchon en vue des législatives

Quatre jours après le premier tour de l'élection présidentielle, qui a de nouveau vu Jean -Luc Mélenchon échouer de très peu, la gauche se tourne désormais vers les législatives. Le candidat communiste Fabien Roussel a plaidé ce jeudi 14 avril pour une large union afin de concurrencer Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un pari loin d'être gagné.

Il espérait mieux de l'élection présidentielle, mais Fabien Roussel veut rapidement tourner la page. Et la priorité des priorités pour le patron du Parti communiste français (PCF), ce sont les élections législatives.

Il le reconnaît, il n'a pas toutes les cartes en main.

Les clés, c'est Jean-Luc Mélenchon qui les a. Je souhaiterais que nous nous additionnions tous. C'est la condition de la victoire de la gauche, et de sa reconstruction.

Rassembler Union populaire, Parti communiste, Parti socialiste et Europe écologie-Les Verts, l'ambition est grande, surtout à l'issue d'une campagne présidentielle où la gauche s'est déchirée, et où il n'a manqué que 400 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au second tour.

Mais cela, Fabien Roussel refuse d'en porter la responsabilité.

Dire que nous étions, nous, avec nos 802 000 voix, responsables quand il y a 12 millions d'abstentionnistes, c'est gonflé. Je pourrais me plaindre moi aussi, puisque j'ai été siphonné !

Une position qui ne devrait pas faciliter la reprise de contact avec Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci ignore pour l'instant les appels du dirigeant communiste. Et cela pourrait durer.

Fort de ses 22% du premier tour, le patron de l'Union populaire sait qu'il peut obtenir d'importantes concessions de ses rivaux de gauche et n'a aucun intérêt à ouvrir trop rapidement la porte aux négociations.

Je respecte les communistes mais Fabien Roussel n’a pas tenu parole. Il m’avait dit que si un candidat de gauche était en mesure d’être au second tour, il était prêt à repenser sa candidature.



