Présidentielle française: à Avignon, Le Pen déroule sa stratégie de second tour

Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français ; faire barrage au matraquage fiscal ; faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus ; faire barrage au laxisme judiciaire ; faire barrage à une immigration qui met en péril l'équilibre de nos systèmes sociaux, et justifie une dépense d'énergie dont la société aurait besoin dans d'autres projets