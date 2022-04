Présidentielle: quels programmes économiques pour les candidats au second tour?

Les deux finalistes de la présidentielle française 2022, Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Le 24 avril 2022, les Français devront choisir au second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron, président sortant, et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Comme en 2017, les deux finalistes affirment défendre le pouvoir d'achat des ménages, mais leurs programmes économiques sont très différents.

Les retraites ont cristallisé une partie des débats sur les programmes économiques en cette première semaine d'entre-deux-tours. Les candidats divergent sur l'âge de départ à la retraite.

Marine Le Pen a certes oublié un retour de la retraite à 60 ans pour tous, comme elle le prônait en 2017, mais elle n’a pas complètement jeté la réforme à la poubelle. L'âge de départ serait abaissé à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Celles entrées dans la vie active entre 20 ans et 24 ans et demi partiraient entre 60 et 62 ans. Pour les autres, pas de changement, si ce n'est une indexation des retraites sur l'inflation, ce qui en théorie existe déjà, mais n’est pas toujours appliqué.

Quant au minimum vieillesse, il serait porté à 1 000 euros. Cette pension minimale, Emmanuel Macron envisage, lui, de l'établir à 1 100 euros à taux plein.

Par ailleurs, le président sortant ne propose plus, comme en 2017, une refonte complète du système des retraites, réforme qui avait suscité une forte opposition avant d'être reportée pour cause de pandémie et de crise économique.

Pour autant, Emmanuel Macron n'envisage pas de rester au statu quo. Il propose de relever progressivement l'âge de départ à la retraite à 65 ans, contre 62 ans aujourd'hui, et de supprimer les principaux régimes spéciaux. Toutefois, pour tenter d'arrondir les angles, il s'est dit prêt à prévoir une clause de revoyure lorsque l'âge de départ à la retraite aura atteint 64 ans.

Aucun de ces projets de réformes des retraites, sujet toujours sensible pour les partenaires sociaux, n'obtient de bon point de la part de la CGT. Le secrétaire général du syndicat regrette qu'Emmanuel Macron « n'ait pas lâché de lest du tout ». Philippe Martinez accuse d'un autre côté Marine Le Pen de vouloir « casser la Sécurité sociale » en supprimant des cotisations sociales.

Fiscalité

Côté fiscalité précisément, les deux candidats promettent des baisses d'impôts pour les ménages. Marine Le Pen propose de baisser la TVA sur les produits énergétiques à 5,5% et suggère d'exonérer les moins de 30 ans d'impôt sur le revenu. La candidate du Rassemblement national entend aussi supprimer la redevance en privatisant l'audiovisuel public.

Cette redevance, Emmanuel Macron souhaite également la supprimer, sans parler de privatisation.

Ces baisses d'impôts pour les ménages ont évidemment un coût pour les comptes publics. Il diffère sensiblement d'un programme à l'autre : 19 milliards d'euros sur un quinquennat pour Marine Le Pen, contre 7 milliards d'euros pour Emmanuel Macron.

Tous deux prévoient également des baisses d'impôts sur les entreprises.

Marine Le Pen vise en particulier les TPE-PME qui seront, selon elle, les principales « concernées par la baisse des impôts de production ». Mais si elle dénonce le déficit commercial de la France et prône la souveraineté dans son programme, la candidate « n'a pas vraiment de solution sur la question de la relocalisation, sur le déficit commercial », estime, auprès de l'AFP, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Sa proposition phare en la matière est la création d'un « fonds souverain français » dans lequel les Français pourraient investir contre une rémunération de 2% minimum.

Le président sortant entend aussi poursuivre la réduction des impôts de production en supprimant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Les charges baisseraient également pour les indépendants. Cela dit, même si le président candidat veut toujours soutenir la compétitivité des entreprises, Mathieu Plane note « un virage avec la défense d'un État plus fort, plus interventionniste », là où en 2017 « il y avait dans son discours sur la start-up nation, l'importance de la mondialisation ».

Primes ou salaire ?

Au sujet de la rémunération du travail, Emmanuel Macron souhaite obliger les entreprises qui versent des dividendes à partager une partie des profits avec leurs salariés à travers des mesures de participation, d'intéressement ou des primes défiscalisées, primes dont il entend tripler le plafond. Toujours dans une perspective d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, Marine Le Pen veut encourager les entreprises à faire progresser les salaires en exonérant de cotisation celles qui augmentent de 10% les employés qui touchent moins de trois Smic.

Enfin, en ce qui concerne les prestations sociales, Emmanuel Macron fait un pas à gauche en défendant le versement de prestations « à la source » à tous ceux qui y ont droit pour accroître le nombre de bénéficiaires. Mais il fait un grand pas à droite avec un conditionnement du RSA à 15 heures ou 20 heures d'activité d'insertion.

Sur la question des aides sociales, sa rivale entend s’attaquer à la fraude et réserver les aides sociales aux Français.

Déficit en perspective

Au bout du compte, les programmes de l'un comme de l'autre entraînent des budgets en déséquilibre selon les évaluations de l'institut Montaigne, mais pas au même niveau. Les mesures d'Emmanuel Macron augmenteraient le déficit public de 44,5 milliards d'euros. Celles de la candidate du Rassemblement national seraient encore plus coûteuses et creuseraient le déficit de 101,8 milliards d'euros, selon la même source.

Au-delà des chiffres, parmi les économies proposées par Marine Le Pen, « il y en a plusieurs qui sont compliquées à réaliser, car elles s'appuient sur des mesures qui sont soit anticonstitutionnelles, soit contraire au droit européen ou international », insiste Victor Poirier, directeur des publications de l'institut Montaigne auprès de l'AFP. Il cite par exemple la baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne ou la révision des accords de libre-échange.

Dans l'entourage de la candidate, on évacue des travaux émanant d'organes qui ont, selon ses proches, « presque toujours une proximité politique avec d'autres candidats ».

