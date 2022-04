Au procès du 13-Novembre, Salah Abdeslam dérape et ne convainc pas

Au procès des attentats du 13-Novembre 2015, Salah Abdeslam a continué de tenter de minimiser son implication dans les attaques. Ce jeudi, il a, à nouveau, raconté avoir renoncé à se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris, et n'avoir été mis au courant des attentats que le 11 novembre au soir. Une version qui n'a convaincu ni l'accusation, ni les parties civiles.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée à la cour d'assise spéciale de Paris, Marine de La Moissonnière

« J'assume mes responsabilités. Je veux dire ce que j'ai fait mais aussi ce que je n'ai pas fait. »

D'une voix posée, Salah Abdeslam livre le même récit que mercredi 13 avril. Le Français semble attentif à ne pas commettre de faux pas. Il ne brandit plus l'étendard de l'EI, comme au début du procès, sans pour autant renier ses convictions. Il répète d'ailleurs qu'il adhère aux thèses du groupe terroriste.

Les avocats généraux lui font part de leurs doutes sur sa version des faits. Une version « étonnante, incohérente, incongrue ». Ils ne cherchent pourtant pas à le bousculer car qu'il ait actionné sa ceinture dans un café - ou ailleurs - et qu'elle n'ait pas marché ou qu'il ait renoncé à se faire exploser, explique Nicolas Braconnay, « c'est important pour vous, pas pour l'accusation. »

Mis face à ses incohérences, Salah Abdeslam finit par déraper. Alors qu'il exprime sa « compassion » envers les victimes, il explique que celles qui ont témoigné sont ressorties plus fortes, plus cultivées et plus sensibles de ces épreuves. « Elles ont acquis des qualités qu'on ne peut pas acheter dans un supermarché », dit-il. Murmures sur les bancs des parties civiles. Certains quittent la salle.

Salah Abdeslam poursuit : « ne laissez pas la rancœur vous dévorer de l'intérieur » ; « Vous avez la possibilité de pardonner et de me donner la chance de retrouver ma famille, les personnes que je chéris ». « Jamais ! », crie un homme.

L'interrogatoire de Salah Abdeslam, le dernier pour lui se poursuit ce vendredi 15 avril avec les ultimes questions des avocats de parties civiles et celles de la défense.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne