[EN IMAGES] Il y a trois ans jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame s'embrasait

Le 15 avril 2019, un gigantesque incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame en plein cœur de Paris. Un brasier auquel la toiture, mais aussi, une partie de la voûte, l'horloge et surtout la magnifique flèche réalisée par Viollet-le-Duc, n'auront hélas pas résisté. Depuis, un chantier titanesque de reconstruction a commencé, avec dans un premier temps, une phase de sécurisation de l'édifice qui a duré deux ans. Depuis l'été dernier, les travaux de restauration ont enfin pu commencer.

Publicité Lire la suite

Trois ans après les causes de la catastrophe demeurent indéterminées. Et compte tenu de l’ampleur des dégradations causées par le feu, il est fort probable, qu’on ne la connaisse jamais. C’est du moins ce qu’a annoncé une source proche de l’enquête, mercredi 13 avril. En tout cas, depuis juin 2019, c’est-à-dire depuis la fin de l’enquête préliminaire, la piste accidentelle est largement privilégiée. On a parlé d’un mégot mal éteint par les ouvriers qui travaillaient sur le chantier de rénovation de la cathédrale. On a aussi évoqué la piste d’un court-circuit électrique ou encore des batteries au lithium qui auraient pris feu. Mais aucun élément n’a permis de confirmer ces hypothèses.

Une enquête ardue

Entre l’effondrement de la flèche, de la toiture, de la charpente et d’une partie de la voûte, les enquêteurs ont dû chercher des indices parmi plusieurs centaines de mètres cubes de décombres. Ils ont également dû attendre que l’échafaudage qui encerclait la cathédrale, et qui avait été mis en place avant l’incendie pour des travaux de rénovation, soit retiré. Une manœuvre particulièrement délicate qui a pris pas moins de six mois. À cela, il faut rajouter des délais supplémentaires imposés par la crise sanitaire et l’audition de plus d’une centaine de témoins. Aujourd'hui, même si des expertises de gravats sont encore en cours, l’espoir de trouver de nouveaux indices sur l’origine du feu est assez mince.

La cathédrale Notre-Dame en feu le 15 avril 2019 sous les yeux des Parisiens ahuris. Reuters

Une réouverture prévue en 2024

Le président Emmanuel Macron se rend sur place ce vendredi 15 avril pour commémorer le troisième anniversaire du spectaculaire incendie qui a ravagé l'un des monuments les plus visités de France. L'occasion aussi de faire le point sur l'avancée des travaux. « Aujourd'hui, la phase de restauration de la cathédrale est pleinement engagée. Sur le chantier à Paris, il y a trois opérations préparatoires à la restauration qui sont en train d'être menées qui s'achèveront dans les prochaines semaines. Le dépoussiérage global des intérieurs, des voûtes, des murs, des sols de la cathédrale ; le dessalement des voûtes, car le sel de l'eau qui a été versée par les pompiers a atteint les voûtes, il faut donc dessaler les voûtes ; et puis le curage des réseaux techniques », détaille Jérémie Patrier Leitus, directeur de la communication de l'établissement public chargé du chantier.

La cathédrale Notre-Dame a retrouvé sa blancheur d’origine. AFP - BENOIT TESSIER

Des travaux de restauration se poursuivent également dans des ateliers de métiers d'art partout en France. « On est en train de scier les 1 000 chênes qui serviront à reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc dans 45 scieries partout en France. Trois facteurs d'orgues situés dans le sud de la France sont en train de restaurer le grand orgue de la cathédrale, et puis on est en train d’extraire les 1 000 mètres-cubes de pierres qui serviront à reconstruire les voûtes de la cathédrale, les murs-bahut et les restaurations intérieures en pierres. On a terminé la phase de sécurisation conformément au calendrier fixé, donc toutes les équipes des établissements publics, d'architectes en chef, des entreprises sont vraiment pleinement mobilisées pour atteindre cet objectif de réouverture en 2024 », confirme Jérémie Patrier Leitus au micro de Lucie Bouteloup de RFI.

À Toulouse également, un mystérieux sarcophage de plomb sera bientôt ouvert dans les locaux de l'Institut médico-légal. Découvert en mars lors de fouilles archéologiques préalables aux travaux de reconstruction, il était enfoui à 20 m sous terre, et dans un bon état de conservation.

En février 2022, le ministère de la Culture a annoncé la découverte sous le dallage de Notre-Dame de Paris, au niveau de la croisée du transept, de plusieurs trésors archéologiques. AFP - JULIEN DE ROSA

Le sarcophage de plomb est une pièce rarissime, disent les archéologues chargés des fouilles, le 15 mars 2022. AFP - JULIEN DE ROSA

L'absence de plaque avec un nom ne permet pas d'identifier le défunt qui se trouve à l'intérieur mais les archéologues de l'INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives, chargés des fouilles ont pu grâce à une caméra avoir un premier aperçu de son contenu, expliquant que que de la peau séchée était présente au niveau du crâne du squelette, que des végétaux avaient été placés sous la tête, que des éléments de tissu et un objet non identifiable se trouvaient dans le sarcophage. Les médecins légistes et des scientifiques tenteront donc d'identifier son sexe, son état de santé, et de préciser s'il s'agit véritablement d'un sarcophage du 13e ou14e siècle.

Le financement des travaux

Le budget des travaux est estimé environ à 7 millions d’euros pour l'intérieur de la cathédrale, c'est à dire son aménagement liturgique, le mobilier, les objets. Cela repose sur le diocèse.

En revanche, pour ce qui est de la restauration du bâtiment, ce sont les donateurs qui subventionnent le chantier. Et à ce jour, 844 millions d’euros ont été récoltés. Des dons qui proviennent de 340 000 mécènes issus de 150 pays différents. Cela risque toutefois de ne pas suffire pour couvrir l'ensemble des travaux de rénovation de la cathédrale et notamment les ravalements des façades nord et sud du de l’édifice.

Un édifice religieux en vie

En fin de matinée, le recteur, l'administrateur du diocèse Georges Pontier (qui remplace l'archevêque de Paris en attendant la nomination d'un successeur), un chantre et un clerc se retrouveront dans la nef de Notre-Dame, au milieu des échafaudages pour un temps de « prière pour les victimes des guerres, de la pandémie, de la violence et de la haine », a précisé Mgr Chauvet, recteur de la cathédrale. Et pour la première fois depuis l'incendie, une méditation sera proposée aux fidèles qui le souhaitent, sur le parvis.

► À écouter aussi : Les archéologues de Notre-Dame de Paris

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne