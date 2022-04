Just Eat France entend licencier un tiers de ses salariés en CDI

Just Eat Takeaway va licencier 269 livreurs en CDI, soit un tiers de ses salariés en France. Le groupe anglo-néerlandais de livraison de repas l'a annoncé en début de semaine. Raison invoquée : un « contexte économique incertain ». Une décision qui ne passe pas chez les organisations de défense des salariés.

Publicité Lire la suite

À 19 ans, Ange est déjà délégué du personnel à Paris. Livreur depuis décembre 2020 chez Just Eat, il assistait mardi matin au CSE, le comité social et économique de la société, avec la direction. Un plan de sauvegarde de l'emploi y a été annoncé. Le jeune homme s'exprime suite à cette réunion, au micro de Simon Magny, pour RFI.

On ne s'attendait pas à avoir cette information dans le contexte de la réunion. Mais en fait, ils nous préparaient aussi, dans la réunion, ils nous disaient : "On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on est très tristes de se rencontrer comme ça..." Parce qu'en plus, c'était le directeur finance dans la boîte, on ne l'avait jamais vu, et il venait dans la réunion nous faire un petit peu le bilan, et pourquoi ils en sont arrivés à cette décision. On va tout faire pour essayer de se battre pour ces livreurs-là, qui sont menacés.

Just Eat avait fait le choix de salarier ses livreurs dans un marché déjà très concurrentiel. L'an passé, le groupe avait annoncé le recrutement en France de 4 500 livreurs en CDI. Il entend désormais en licencier 269, sur 800 ou 900 actuellement au total. Pour Ange, l'entreprise a mal géré son implantation en France.

La boîte, elle a voulu grossir très vite. Elle a grossi très vite. Il y a des groupes au-dessus de Just Eat qui ont de l'argent et des moyens, et maintenant ils essaient de nous faire un discours comme ça, sur l'impératif d'ajustement qui serait les livreurs, et nous on ne veut pas laisser faire ça

La décision n'a pas été prise « de gaieté de cœur », a déclaré à l'Agence France-Presse Meleyne Rabot, directrice générale de Just Eat France. Pour autant, l'annonce ne décourage pas le jeune homme. « C'est un projet de réorganisation, rappelle Ange, ce n'est pas encore fait. Et normalement, le CSE doit rendre un avis dessus. Nous, on pense qu'il y a quand même moyen d'avoir gain de cause sur certaines choses. »

En tout cas, le représentant syndical l'assure : les organisations de défense des travailleurs ne lâcheront pas sur les licenciements. Pas de négociation possible en la matière. Sur le territoire français, Just Eat dessert quelque 2 500 communes à l'heure actuelle, et son modèle repose sur le salariat dans 27 villes du pays.

►À relire : Livraison de repas : fusion Just Eat/Takeaway pour faire face aux concurrents

La plateforme souhaiterait conserver des livreurs en contrat à durée indéterminée seulement à Paris et sa banlieue, mais aussi à Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille et Roubaix. Dans vingt autres villes, dont Bordeaux ou Nantes, elle projette de « basculer d'un modèle employé vers un mode de livraison alternatif » non précisé.

Le processus engagé concerne aussi entre 23 et 30 postes dans les fonctions support, pour n'en conserver que 41. La réorganisation, conclut la dirigeante, pourrait être effective « dans le courant du 2e semestre ». Just Eat ne garderait que 530 livreurs en CDI en France, où sa situation économique serait « plus complexe » qu'ailleurs.

Et avec agences

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne