Présidentielle 2022: après la Sorbonne, des lycées vers une voie contestataire?

Audio 01:12

Photo d'illustration : des lycéens vent debout contre la réforme du bac en janvier 2022. AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après le blocage de la Sorbonne ou Science Po, un appel à la manifestation est lancé par des syndicats d'étudiants, mais aussi de lycéens. À Paris comme partout en France, des manifestations contre les deux candidats en lice à la présidentielle sont prévues ce samedi 16 avril. Et plus globalement, ce sont de nombreux syndicats et associations qui appellent à la mobilisation contre l'extrême droite. Les lycéens répondront-ils présents ?