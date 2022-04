Présidentielle 2022: Emmanuel Macron et Marine Le Pen ciblent l’électorat catholique

REPORTAGE

Emmanuel et Brigitte Macron (au c.) sur le chantier de Notre-Dame de Paris, vendredi 15 avril 2022.

Dans la campagne pour la présidentielle française, Emmanuel Macron a repris sa casquette de président de la République à l’occasion d’une visite du chantier de Notre-Dame-de-Paris, trois ans après l’incendie qui a ravagé une partie de l’édifice. Quant à Marine Le Pen, elle était dans le Vaucluse où, à l’occasion du Vendredi Saint, elle n’a pas manqué de faire, elle aussi, un clin d’œil à l’électorat catholique.

Avec nos envoyés spéciaux à Notre-Dame de Paris et à Lauris, Anthony Lattier et Julien Chavanne

Blouse grise et casque blanc, Emmanuel Macron fait le point sur l’avancée des travaux avec celles et ceux qui œuvrent à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un répit dans une campagne de plus en plus tendue.

« Dans cette période où l’on sort du Covid, où il y a la guerre en Europe, tout est difficile. C’est aussi le témoignage d’espérance qui correspond cette période. Et penser un peu d’espérance à travers ces signes tangibles qui nous sont donnés éclaire la journée », déclare Emmanuel Macron, au micro d’Anthony Lattier, du service politique de RFI.

« Quelques minutes d’arrêt dans une campagne folle ! »

Difficile de ne pas y voir un signal aux croyants à neuf jours du second tour. Un signal qu’a envoyé, elle aussi, Marine Le Pen dans le Vaucluse à l’occasion du Vendredi Saint, passage rapide dans une église. Celle de Notre-Dame de la purification, à Lauris.

« On est évidemment un jour important pour les catholiques. Je souhaitais pouvoir faire ces quelques minutes d’arrêt dans une campagne folle ! », dit Marine Le Pen, la candidate Rassemblement national au micro de Julien Chavanne, du service politique de RFI. La candidate de l’extrême droite aurait-elle souhaité aller à Notre-Dame de Paris ? « Oui, j’aurais souhaité. Mais je ne suis pas encore présidente de la République, je n’en ai donc pas la possibilité. »

La candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, après sa visite à Notre-Dame de la Purification à Lauris, vendredi 15 avril. © AP - Daniel Col

Devenir présidente est son vœu le plus cher, Marine Le Pen a d’ailleurs a allumé un cierge à l’intérieur l’église. 27% des catholiques ont voté pour elle dimanche dernier selon un sondage IFOP. 29% ont choisi Emmanuel Macron.

