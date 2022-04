Présidentielle en France: un tiers des militants de LFI votera pour Emmanuel Macron au 2e tour

Jean-Luc Mélenchon, au soir du premier tour de la présidentielle, le 10 avril 2022, entouré de ses principaux bras droits de la campagne: Mathilde Panot (D) et Manuel Bompard (G)

En France, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, les militants de Jean-Luc Mélenchon se sont exprimés sur leurs intentions de vote. Arrivé troisième dimanche dernier avec un score de 22%, le candidat des Insoumis avait demandé à ses soutiens d'exprimer leur choix. Les 2/3 d'entre d'eux déclarent ne pas voter Emmanuel Macron.

Seulement 1/3 des soutiens de Jean-Luc Mélenchon iront mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne dimanche prochain.

Cette consultation reflète uniquement le choix des militants Insoumis et ne reflète donc pas la position de l'ensemble de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Mais elle permet de prendre la température de ses premiers soutiens, analyse Anthony Lattier, du service politique.

Ils sont 215 000 à s'être exprimés sur internet et 33% font donc le choix du président-candidat, 37% celui du vote blanc ou nul et 28% celui de l'abstention... Les résultats étaient à peu près similaire lors de la dernière présidentielle de 2017.

Les militants n'avaient pas la possibilité de choisir Marine Le Pen : Jean-Luc Mélenchon l'avait martelé dimanche soir dernier : pas une voix ne doit aller à la candidate l'extrême-droite. Mais le leader de La France insoumise n'ira pas plus loin et n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron.

Même si l'Insoumise Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire LFI, le précise ce matin dans la presse : entre Macron et Le Pen, les dangers ne sont pas « de même nature ». Elle espère que les électeurs ne se tromperont pas sur « l'imposture sociale » de la candidature de Marine Le Pen. « En plus de la maltraitance sociale de la politique d’Emmanuel Macron, elle ajouterait une haine raciste et antimusulmane », ajoute Mathilde Panot, qui conclut « C’est à Macron de convaincre. »

