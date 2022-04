France: la gauche a désormais les yeux rivés sur les élections législatives et tente l'union

Celui qui est position de force, c'est Jean-Luc Mélenchon avec 22% des voix au premier tour alors que les autres candidats n'ont pas dépassé les 5%. C'est donc lui qui a les clés en main pour trouver un accord avec les forces de gauche. © Christophe Archambault, AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Entre Macron et Le Pen, les militants de La France insoumise choisit en premier lieu le vote blanc ou nul (37%) pour le second tour de la présidentielle. Vient ensuite le vote en faveur d'Emmanuel Macron (33%) et enfin l'abstention. C’est le résultat d'une consultation en ligne de la base militante de Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé à ne pas donner une voix à Marine Le Pen. L'Insoumis a déjà les yeux rivés sur les élections législatives de juin tandis que les forces de gauche tentent de réaliser ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avant la présidentielle: s'unir.