Présidentielle 2022: Marine Le Pen en Normandie avant le débat face à Emmanuel Macron

À six jours du second tour de la présidentielle, Marine Le Pen s’est rendue à Saint-Pierre-en-Auge, en Normandie, dans le nord-ouest de la France, le 18 avril 2022. AFP - SAMEER AL-DOUMY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans une semaine, on connaîtra le vainqueur de la présidentielle en France. À six jours du second tour, Marine Le Pen s’est rendue en Normandie où elle va préparer le débat face à Emmanuel Macron mercredi 20 avril. La candidate du Rassemblement national a fait une sortie sur un marché. Un déplacement pour donner de belles images avant d’affronter son rival alors qu’elle est accusée par l'Office européen de lutte antifraude (Olaf) d'avoir détourné 137 000 euros d'argent public quand elle était députée européenne.