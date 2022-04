Macron contre Le Pen : les enjeux du débat

Le débat d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est diffusé le 20 avril 2022 sur TF1 et France 2. © AP/Ludovic Marin/Pool/Montage RFI

Texte par : Valérie Gas

Emmanuel Macron et Marine le Pen vont se retrouver mercredi soir 20 avril pour le débat de l'entre-deux-tours. C'est le moment que tout le monde attend dans une campagne qui a eu du mal à passionner les Français. Ce face-à-face télévisé est d'autant plus important qu'il s'agit du match retour de celui de 2017, qui avait marqué un tournant, laissant Marine Le Pen sur le carreau et propulsant Emmanuel Macron vers la victoire. Cette année, si les protagonistes sont les mêmes, le contexte et les enjeux n'ont plus rien à voir.