Journal de campagne: avant le traditionnel débat, la classe politique a déjà l’esprit aux législatives

Le troisième de cette présidentielle se projette déjà au mois de juin: Jean-Luc Mélenchon veut rassembler la gauche pour les législatives. © RFI/Pierre René-Worms

Texte par : Anne Cantener Suivre

C’est un rendez-vous médiatique très attendu : le débat de l’entre-deux-tours, plus de deux heures d’échanges à la télévision entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui souhaite oublier le mauvais souvenir de l’édition 2017. En attendant, le troisième de cette présidentielle se projette au mois de juin, Jean-Luc Mélenchon veut rassembler la gauche pour les législatives. Il rêve d’une majorité de gauche à l’Assemblée et d’un poste de Premier ministre.