La minute de campagne

Le report de voix peut-il tout changer?

02:05 Le report de voix peut-il tout changer? © Studio graphique FMM

Texte par : Aurélien Devernoix

Macron-Le Pen / Le Pen-Macron. Cinq ans après, les Français doivent de nouveau faire leur choix entre ces deux candidats. Mais si en 2017, Emmanuel Macron avait bénéficié de manière écrasante des voix des électeurs de droite et de gauche, le front républicain apparaît cette fois fissuré. Et le second tour plus ouvert que jamais. #LaMinutedeCampagne, la série vidéo du service politique de RFI qui décrypte l’actualité de la #Présidentielle2022