Présidentielle française: un débat Macron-Le Pen musclé mais sans dérapages

Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours, le 20 avril 2022. AP - Ludovic Marin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À quatre jours du second tour de la présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont enchaîné les échanges sur la Russie, l'économie ou encore l'Europe, le climat et le voile, au cours d'un débat télévisé dense et acerbe, mais dans l'ensemble courtois.