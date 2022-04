«Réfugiés.info» facilite les démarches en France des personnes déplacées et de leurs aidants

Trouver un hébergement d'urgence, une pharmacie de garde, retrouver sa famille, s'inscrire à l'université... Telles sont les propositions d'aide aux réfugiés qui arrivent en France proposées par la plateforme Réfugiés.info. Le site et l'application disponibles en plusieurs langues cherchent à faciliter les démarches des déplacés et des particuliers aidants.

La plateforme Réfugiés.info a été développée par la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des personnes contraintes de quitter leurs pays avec les équipes de Réfugiés.info. Ces développements ont été portés par la Mednum dont l’intitulé est la contraction de médiation numérique. Cette structure qui s’est déployée sous la forme d’une coopérative nationale sur tous les territoires de France existe depuis plusieurs années.

Elle coordonne les initiatives de nombreux acteurs locaux publics comme privés qui œuvrent en faveur des personnes les plus « éloignés » du numérique, nous précise son directeur général Guilhem Pradalié. « La Mednum mène habituellement des actions avec l’ensemble des collectivités ou des acteurs publics pour venir en aide à la quinzaine de millions de Français qui sont éloignés des avantages du numérique, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’administration en ligne ou encore dans celui de l’emploi. Cette exclusion numérique concerne aussi les personnes réfugiées. C’est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement sur l’accueil des publics étrangers avec la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés en France avec un modèle de développement public-privé, notamment avec un dispositif numérique gratuit et collaboratif. Dans le cadre de la crise ukrainienne, il a été décidé avec le ministère de l’Intérieur de déployer un outil numérique spécifique pour mettre en relation de manière sécurisée sur une plateforme, les Français qui souhaitaient héberger des réfugiés ukrainiens et les associations œuvrant déjà dans ce sens dans les territoires. »

Une application mobile aussi

Avec plus de 480 fiches pratiques traduites en sept langues, l’application propose de l'information simple et compréhensible par les personnes réfugiées et leurs aidants, explique Nour Allazkani. Ce jeune ingénieur syrien en informatique, dès son arrivée en France en 2014, s’est engagé dans des projets numériques innovants en devenant le chef de projet de Réfugiés.info.

Une plateforme multilingue

« Réfugiés.info s’articule autour de douze thématiques. Par exemple, où apprendre la langue française, comment trouver un travail, comment se former à un métier ou reprendre ses études supérieures, comment trouver un logement ou accéder aux moyens publics de déplacements. Ou encore comment obtenir une carte vitale, toutes sortes de questions que peuvent poser les personnes en exil qui trouveront des réponses concrètes, étapes par étapes, traduites en 7 langues. Vous avez ainsi l’anglais, le russe, l’arabe, le pachto et le dari pour les personnes afghanes, le tigrinya pour les Érythréens et les Éthiopiens et nous avons ajouté récemment l’ukrainien pour les réfugiés de ce pays en guerre», détaille Nour Allazkani.

Cette plateforme numérique s’adresse à deux publics, d’une part les réfugiés qui utiliseront principalement l’application pour mobile pour s’informer et d’autre part, tous les travailleurs sociaux, les agents publics, les bénévoles et les citoyens engagés qui accompagnent les personnes réfugiées en employant généralement le site internet. « Réfugiés.info leur permet de coordonner leurs actions ou proposer leur aide, notamment pour réaliser en collaboration les traductions des infos sur la plateforme qui sont destinées aux personnes qui arrivent en France », ajoute le chef de projet syrien.

🇺🇦 L'ukrainien est dispo sur @refugies_info

Ви громадянин України? Знайдіть тут всю корисну інформацію та контакти для вашого приїзду до Франції

Nb infos déjà traduites -> 450 fiches en cours de traduction👍

👉 https://t.co/beYaCPvLqv@Interieur_Gouv @MarleneSchiappa #Ukraine pic.twitter.com/ASBldWHLov — Réfugiés.info (@refugies_info) March 28, 2022

De nombreux traducteurs se sont proposés suite à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par les équipes de Réfugiés.info. Et pour bien comprendre le principe de cette plateforme qui est entièrement contributive, elle fonctionne à la manière de l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Tous les internautes de bonne volonté peuvent ainsi contribuer en rédigeant ou en traduisant des fiches pratiques qui seront ensuite utilisées autant par les réfugiés eux-mêmes que par les associations qui les accompagnent.

