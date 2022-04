Journal de campagne: un débat d'entre-deux-tours sans coup d'éclat et à l'avantage d'Emmanuel Macron

Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen ont débattu pendant plus de deux heures, mercredi 20 avril 2022. © AFP / LUDOVIC MARIN

C'était le moment le plus attendu de cet entre-deux-tours : le premier face-à-face entre les deux candidats. L'occasion aussi pour Marine Le Pen de faire oublier le débat raté de 2017. Elle a réussi à éviter les dérapages, est apparue moins fébrile qu'il y a cinq ans, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la candidate du Rassemblement national a été plus souvent mise en cause sur son bilan de députée par Emmanuel Macron qu'elle n'a attaqué le président sortant.