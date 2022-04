édition spéciale

Présidentielle 2022: réécoutez nos éditions spéciales du second tour de l'élection

Emmanuel Macron sur le Champ-de-Mars après sa victoire lors du 2nd tour de l'élection présidentielle. © Pierre René-Worms / RFI

À l'issue du second tour de l'élection présidentielle en France, ce dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu avec près des 59% des voix, devant la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, avec un peu plus de 41%. Retrouvez nos éditions spéciales avec les analyses de nos journalistes, de nos invités et nos reporters sur le terrain.