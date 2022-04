Présidentielle française 2022: les premiers votes de l’Outre-mer et de l’étranger

Des électeurs français votent lors du second tour des élections présidentielles au consulat de France de New York le 23 avril 2022.

À quelques heures du second tour des élections présidentielles, et avant l'ouverture des bureaux de vote en métropole, certains Français d’outre-mer et vivant à l’étranger ont déjà commencé à voter.

C'est l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada, qui a été le premier des territoires ultramarins à voter samedi, dès la mi-journée.

Au Canada, les 67 000 Français inscrits sur les listes consulaires de Montréal avaient rendez-vous dans les urnes dès hier pour un second tour organisé au même endroit qu'il y a deux semaines, au palais des Congrès, malgré les reproches faits au consulat après le premier tour par des électeurs qui avaient déploré de trop longues files d'attente et un manque d'indications. Certains avaient rebroussé chemin. Au second tour, c'était bien différent comme le raconte notre correspondant à Montréal, Alexis Gacon.

On a lancé un appel à volontaires et beaucoup de personnes se sont présentées, nous explique la consule générale de France à Montréal «On se demande si notre choix est le bon parce qu'on n'est pas dans le quotidien des Français» Alexis Gacon

Le coup d'envoi pour le second tour a également été donné dans les Antilles et en Guyane. Décalage horaire oblige, ce sont ensuite les territoires situés dans le Pacifique et l'océan Indien qui seront appelés à se prononcer.

La mobilisation dans les bureaux de vote aux États-Unis

À New York, les électeurs disent se sentir tout aussi concernés et investis dans cette élection, même s’ils ne vivent pas en France, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Les électeurs ont été appelés aux urnes samedi et le vote en avance reste une expérience particulière. Une mobilisation tout de même importante à leurs yeux, même s’ils vivent à l’étranger: « Ma famille vit en France, donc j’ai quand même envie de savoir ce qui va se passer pour eux. Je pense que la politique de la France m'intéresse toujours même si je ne la vis pas au quotidien. »

Moi j’aime bien voter un jour avant. Et puis, ça me permet d’en parler à ma famille aussi et c’est aussi une manière de motiver les gens autour de moi qui sont sur le continent d’aller voter Les Français qui votent à New York

Avec le décalage horaire, les 30 000 électeurs français de New York découvriront les résultats de la présidentielle à 14 heures, heure locale.

Voter en Australie, parfois mission impossible

En Australie, lors du premier tour, la communauté française avait placé Emmanuel Macron largement en tête, recueillant plus de 46% des voix, tandis que l’extrême droite faisait des scores plus modestes, Eric Zemmour étant sous les 8%, et Marine Le Pen à moins de 4%. Des résultats qui s’inscrivent dans un contexte d’abstention massive, due moins à un rejet ou à un désintérêt de la politique française qu'à la difficulté, dans un pays aussi vaste, d’exercer son droit de vote explique notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse.

Lors du premier tour, seulement 34% des électeurs inscrits s’étaient rendus aux urnes, une participation en forte baisse par rapport à la présidentielle de 2017, où un peu plus de 50% des électeurs s’étaient abstenus. Une participation faible, mais qui dans un pays grand comme 14 fois la France, est avant tout de nature structurelle. Sur tout le territoire, les autorités consulaires ont ouvert 11 bureaux de vote.

Pour ceux qui vivent dans les grandes villes Melbourne ou Perth, exercer son droit de vote est relativement aisé. Mais pour les autres, c’est quasiment mission impossible. Ainsi, les Français vivant dans le Territoire du Nord doivent voter à Sydney, une ville située à 4000 kilomètres de Darwin par exemple.

Il reste la possibilité de faire une procuration en ligne, mais il faut, en fin de processus, se rendre en personne au consulat pour la faire valider et par ailleurs, désigner quelqu’un qui vote dans le même bureau. Voter pour l’élection présidentielle quand on vit à l’étranger est un droit dont sont privés les ressortissants de nombreux pays, mais il reste donc, dans la pratique, compliqué à exercer.

Pas de sondage ni d’estimations jusqu’aux résultats

En métropole, les bureaux de vote ouvriront à 8 heures dimanche et jusqu'à 19 ou 20 heures dans les grandes villes comme Paris.

Au total, ce sont 48,7 millions d'inscrits sur les listes électorales qui pourront se prononcer. Jusqu'aux résultats, proclamés dimanche à 20 heures, aucune interview, sondage ni estimation de résultat ne peut être publié.

