Liveblog

Présidentielle française: suivez en direct la journée de vote du second tour

Les bureaux de vote sont ouverts pour le second tour de la présidentielle française, ce dimanche 24 avril. © andriano_cz Getty Images

Les Français sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, ce 24 avril 2022. Face à face: la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen et le président sortant et candidat de La République en marche Emmanuel Macron. Suivez la journée de vote et les premières estimations en direct.