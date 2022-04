Second tour de l'élection présidentielle française: le profil des abstentionnistes

Selon les estimations, 28,2 % des électeurs se sont abstenus pour le second tour de l'élection présidentielle française. © AFP/Sébastien Bozon

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Avec 28,2%, presque 4 points de plus qu'en 2017, l'abstention n'a jamais été aussi forte. Et selon une étude Ipsos / Sopra Steria, qui dresse le profil des abstentionnistes du second tour de la présidentielle française ce dimanche 24 avril, cela pourrait rapidement avoir des conséquences dans ce nouveau quinquennat.