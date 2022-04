France: le procès du drame de Brétigny-sur-Orge s'ouvre

Le 12 juillet 2013, un train qui ralliait Paris à Limoges a déraillé dans la gare de Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, entraînant la mort de sept personnes et faisant des centaines de blessés. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny s’ouvre ce lundi 25 avril dans l’Essonne, huit ans après le drame. Le 12 juillet 2013, un train qui ralliait Paris à Limoges a déraillé dans cette petite gare de la région parisienne, entraînant la mort de sept personnes et faisant des centaines de blessés. Pendant huit semaines, la SNCF et SNCF réseau, ainsi qu’un jeune cadre de l'entreprise, doivent répondre d’homicides involontaires et de blessures involontaires devant le tribunal d’Évry.