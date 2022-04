Présidentielle française: l’indifférence de Jean-Luc Mélenchon

Reportage

Jean-Luc Mélenchon, lors du second tour de l'élection présidentielle française, dans un bureau de vote à Marseille, dans le sud de la France, le 24 avril 2022.

Emmanuel Macron a donc été confortablement réélu président ce dimanche. Mais près d'un tiers des électeurs s'est abstenu ou a voté blanc, le signe d'un désintérêt pour ce remake de l'élection de 2017. Une indifférence revendiquée par Jean-Luc Mélenchon, qui avait assumé enjamber ce second tour pour mieux se focaliser sur les législatives. Reportage au QG de campagne des Insoumis hier soir, dimanche 24 avril.

Avec notre envoyé spécial, Aurélien Devernoix

Un cri de joie très ironique en entrant dans la salle de presse. Puis Jean-Luc Mélenchon prend quelques instants pour écouter jusqu'au bout le discours de défaite de Marine Le Pen, une bonne nouvelle selon lui, tout comme le score d'Emmanuel Macron : « Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives, vous pouvez battre Emmanuel Macron et choisir un autre chemin. »

Rassembler à gauche

Entretenir l'espoir de renverser la table comme pour effacer un second tour de présidentielle au goût amer. Mais pour cela, Jean-Luc Mélenchon doit rassembler à gauche. Et le temps presse, reconnaît Paul Vannier, chargé des négociations pour le compte de l'Union Populaire : « Nous avons quelques jours encore pour aboutir, nous ne voulons pas nous précipiter. Ce n’est pas un accord électoral, nous ne proposons pas de faire une coalition de la gauche, mais bien de consolider, d’ancrer la stratégie de l’Union Populaire, et il nous reste encore quelques points à éclaircir entre nous. »

Parmi ces points négociés avec les écologistes et les communistes, en attendant, peut-être, les socialistes, du fond : les retraites, l'Europe. Et de la forme : la répartition des circonscriptions pour les législatives. Un numéro d'équilibriste pour éviter une nouvelle sortie de piste.

