France: la réélection d’Emmanuel Macron fait réagir dans le monde du travail et des entreprises

Les organisations patronales sont rassurées par la victoire d'Emmanuel Macron ce 24 avril, tandis que les syndicats de travailleurs sont déjà inquiets des réformes à venir, notamment celles des retraites.

Publicité Lire la suite

Vigilance à tous les étages. Les syndicats craignent une réforme des retraites dure avec un départ à 65 ans. Il devra y avoir plus de négociations et plus d'écoute, estime Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière : « Le président de la République laisse entendre que la méthode va changer. Je lui dis dans ce cas-là qu’il faut que le président de la République et le gouvernement demain entendent ce que nous avons à dire et les raisons de ce que nous disons. Nous ne brandissons pas simplement un slogan, nous, nous avons des arguments fondés pour dire que nous sommes opposés à ce que l’on recule l’âge légal de départ à la retraite. »

Vers des manifestations ?

Côté patronat, on est plutôt serein. Au travail désormais ! C'est ce que dit en substance Jean Eudes Dumesnil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises : « Ce qu’on souhaite en particulier, c’est que par exemple le sujet des retraites puisse avancer, la question de la réforme de la fonction publique, la question de la remise à l’équilibre des finances publiques. Il y a véritablement des urgences, mais la difficulté effectivement est que ces réformes soient acceptées, mais pour nous elles sont absolument indispensables. »

Des réformes qui pourraient être contestées dans la rue dès le 1er mai. Les syndicats misent sur une démonstration de force dimanche prochain, jour de la fête des travailleurs.

► À écouter aussi : Les priorités économiques du président réélu

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne