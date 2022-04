France: une bataille d’experts attendue au procès du drame de Brétigny-sur-Orge

Le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny s'est ouvert lundi 25 avril devant le tribunal d'Évry en région parisienne. Pendant huit semaines, la SNCF, SNCF Réseau et un jeune cadre de l'entreprise vont devoir répondre d'homicides involontaires et de blessures involontaires pour le déraillement d'un train le 12 juillet 2013, entraînant la mort de sept personnes et faisant plus de 400 blessés. Les victimes et leurs familles espèrent établir la vérité et les responsabilités. Mais c'est une bataille d'experts qui s'annonce.

Comment une éclisse en acier reliant deux rails entre eux a-t-elle pu se retourner et causer le déraillement du train qui reliait Paris à Limoges ce 13 juillet 2013 ? C'est la question qui sera au cœur des débats pendant deux mois, avec deux thèses face à face.

Pour l'accusation, les manquements et les fautes des deux sociétés qui comparaissent comme personnes morales : SNCF Réseau, en charge du réseau ferroviaire, et la SNCF, responsable de sa maintenance, en sont la cause. Pour la défense, c'est un défaut de métallurgie, rendant imprévisible l'accident, et non la vétusté du cœur de l'éclisse qui en est la cause.

« Il avait été changé en 2006, il était neuf, par conséquent, ce que nous disons après avoir pris connaissance des rapports des experts judiciaires, que nous attendions pendant longtemps, ne nous a pas convaincus, explique Maître Emmanuel Marsigny. Non pas par principe ni par opportunité, mais simplement parce que les explications qu’ils donnent ne sont pas cohérentes, il y a beaucoup d’erreurs. »

Des experts dans l'erreur, mais pas d'erreur de la part de la SNCF, sinon du jeune cadre de 24 ans qui a effectué la dernière inspection. Difficile à entendre pour les parties civiles, mais nécessaire pour Thierry Gomes qui a perdu ses deux parents ce jour-là : « On n’est pas dupe, c’est un peu le pot de terre contre le pot de fer, bien évidemment, on va assister à des plaidoiries et des témoignages très factuels, sans empathie, qui vont sûrement nous choquer, mais je pense que c’est une étape importante dans le parcours de la résilience des victimes, et on se doit d’y être. »

Le procès durera jusqu'à la mi-juin.

