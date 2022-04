La nouvelle doyenne de l'humanité est sœur André, une Française âgée de 118 ans

La doyenne de l'humanité, soeur André. AFP - NICOLAS TUCAT

Après l'annonce du décès de la Japonaise et doyenne de l’humanité Tane Kanaka à 119 ans lundi 25 avril, c'est désormais une française qui est la personne la plus âgée au monde. Sœur André a 118 ans et vit dans le sud du pays.