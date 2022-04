Présidentielle française: le score de Marine Le Pen en Outre-mer est «inédit»

Ce qui est extrêmement inédit, et qu'on ne retrouve pas dans le reste de l'Hexagone, c'est une forme de translation. Les électeurs qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour, on choisit Marine Le Pen au deuxième tour. Moi, je vois deux clefs d'explication, mais il faut être très prudent, il faut regarder territoire par territoire d’outre-mer. Mais si je prends les Antilles et la Guyane par exemple, on voit que c'est davantage une colère sanitaire qui s'est manifestée. Les électeurs n'ont pas forcément choisi Marine Le Pen en totale adhésion à l'ensemble de son programme, mais ont réagi contre la politique d'Emmanuel Macron. Insatisfaction et mécontentement par rapport à la manière dont l'État a géré la crise sanitaire, rappelons-nous l'hiver 2021, avec l'envoi de forces de l'ordre, finalement une logique très répressive. Puis il y avait aussi un sujet qui est là commun à tous les Outre-mer : il y a une question sociale très forte. Dans un contexte hors inflation, la question de la cherté de la vie, la question de l'accès à un certain nombre de biens de première nécessité, donc rajouter un contexte d'inflation, un contexte de tensions sanitaires, ça a été rédhibitoire pour Emmanuel Macron, qui a perdu sur tous ces territoires les scores élevés, parce que c'était presque un plébiscite en 2017.