France: face à la hausse des produits de base, les industriels autorisés à «s’adapter»

La France fait face à une pénurie d’huile de tournesol, les industriels sont autorisés durant six mois à remplacer l'huile de tournesol dans leurs produits sans modifier les emballages. AFP - THOMAS COEX

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les prix alimentaires et de l'énergie, dont la hausse a été exacerbée par la guerre en Ukraine, pourraient rester élevés jusqu'en 2024, estime la Banque mondiale. Selon l'institution, il s'agit du plus grand choc sur les produits de base que nous ayons connu depuis les années 1970 et l’huile de tournesol est fortement touchée. Face à cette pénurie, la France autorise pour six mois les industriels à remplacer l'huile de tournesol dans leurs produits sans modifier les emballages.