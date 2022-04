Législatives françaises: discussions autour de LFI, le PS plutôt ouvert, des blocages avec EELV

Fort d'un très confortable 22% au premier tour de l'élection présidentielle, le dirigeant de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, veut transformer l'essai et unir la gauche autour de lui.

Son parti a commencé des tractations à gauche pour les législatives de juin prochain. Objectif : obtenir la majorité à l'Assemblée, explique Pierre Olivier, du service politique de RFI.

Du côté du Parti socialiste (PS), cela fonctionne. C'est très satisfait que le porte-parole du parti de la rose, Pierre Jouvet, est ressorti mercredi matin d'une réunion avec les Insoumis.

« Nous avons eu une discussion constructive, permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de point de blocage insurmontable », expose-t-il.

Car pour mener l'union, la France insoumise pose ses conditions et exige de prendre comme base son programme présidentiel. Manuel Bompard, négociateur en chef du parti, distribue les bons points :

« Honnêtement, confie-t-il, on n'avait pas l'impression de discuter avec le même Parti socialiste qu'il y a deux ou trois ans de ça. »

Avec Europe écologie-Les Verts (EELV), en revanche, les choses sont plus compliquées. Les désaccords portent sur le nombre de députés, mais aussi sur le programme.

En ce qui concerne Europe écologie-Les Verts, sur les dernières heures, il y a un certain nombre de difficultés et j'espère qu'elles pourront être clarifiées. Mais pour nous, pour l'instant, le point de blocage, il est programmatique. Il y a des points sur lesquels, lors de notre premier échange, il nous avait été dit qu'il n'y avait pas de difficulté, et sur lesquels on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on discutait que finalement, il y avait des difficultés. La question du blocage des prix, notamment du blocage des prix du carburant, sur lequel on nous avait dit initialement "il n'y a pas de difficultés, on est d'accord", maintenant on nous dit "finalement, c'est plus compliqué que ça". La balle, elle est dans leur camp sur ce sujet. On leur demande de clarifier ces différents points, et si ces points sont précisés, on pourra continuer cette discusion.