Affaire PPDA: une nouvelle plainte pour viol et des témoignages accablants

Tandis que l'ancien présentateur vedette de TF1 Patrick Poivre d'Arvor est visé par une nouvelle plainte pour un viol présumé il y a 27 ans, France 2 diffuse ce jeudi soir un numéro du magazine Complément d'enquête comportant plusieurs témoignages l'accablant.

Dans ce Complément d'enquête que l'AFP a pu visionner, Mathilde (prénom modifié), à l'origine de la nouvelle plainte contre l'ex-présentateur vedette de TF1, dénonce un viol dans les locaux de la chaîne à Boulogne-Billancourt en février 1995. À l'époque âgée de 24 ans, journaliste tout juste diplômée, elle déclare avoir été invitée dans le bureau de PPDA où il l'aurait « embrassée » puis « basculée sur la moquette ». « Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon et il m'a violée. Je n'avais plus aucun réflexe », décrit-elle.

Celle qui est désormais quinquagénaire a porté plainte pour viol à Paris. Une plainte cependant traitée par le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) en raison du lieu des faits, a indiqué celui-ci mercredi à l'AFP, qui l'a sollicité.

Dans l'émission, Mathilde poursuit : quelques jours après la première agression, il « m'a attrapée par les cheveux et a approché mon visage de son sexe. Là, je me suis débattue ». Une plainte pour tentative de viol a également été déposée, selon une source proche du dossier.

Plainte pour dénonciation calomnieuse

Contactée par l'AFP, l'avocate de PPDA Jacqueline Laffont a indiqué ne pas souhaiter réagir. Mardi, l'ancien animateur avait lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes ayant auparavant porté plainte contre lui pour violences sexuelles ou harcèlement sexuel.

D'après des passages publiés par Franceinfo, il y fustige le « lot d'excès et de dérives » du mouvement social #MeToo. Il décrit aussi « un retour du puritanisme et de la censure, habilement parés de la prétendue protection des femmes ». À ses yeux, les 16 accusatrices sont des femmes « éconduites ou ignorées », nourrissant une « amertume qui les conduit à commettre, par vengeance tardive, le délit de dénonciation calomnieuse ».

Pour Emmanuelle Dancourt, journaliste à BFM TV, présidente de l'association #MeTooMédias, qui dit avoir été elle-même victime du présentateur, c'est avant tout la notoriété de PPDA qui l'a protégé pendant si longtemps. « Il était la locomotive de TF1. Dix millions de téléspectateurs, c'est énorme, on pardonne beaucoup de choses avec des chiffres comme ça et puis surtout on ne voit pas, on ne veut pas voir, on est dans le déni. C'est ça l'impunité PDDA », témoigne-t-elle au micro de RFI.

Elle ajoute par ailleurs que si beaucoup de victimes n'ont pas parlé plus tôt, c'est aussi parce qu'elles étaient en lien hiérarchique avec le journaliste vedette de TF1. « On a cru que l'on était en faute, que l'on avait fait quelque chose de mal, donc moi je n'ai même pas pensé à porter plainte », conclut-elle.

Je suis l’une des 16 femmes contre lesquelles PPDA ose porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Bonne nouvelles ! Nous allons avoir un procès nous qui en étions privées pour prescription ! Les yeux dans les yeux Patrick … — Emmanuelle DANCOURT (@EmmaDancourt) April 27, 2022

« Procédure bâillon »

Hélène Devynck, l'une des femmes visées par la plainte de PPDA, y voit pour sa part une « procédure bâillon » qui « fait des victimes les coupables », et se fonde sur une « domination par l'argent » : « on n'a pas forcément toutes les moyens de se payer des avocats », a-t-elle déclaré mercredi à l'AFP.

La plainte pour viol de Mme Devynck, journaliste et scénariste, avait été classée sans suite en juin 2021 pour prescription. « J'attends que cette procédure bâillon (de dénonciation calomnieuse) se transforme en procès et qu'on puisse toutes défiler à la barre. « Ça va être difficile de faire croire que 16 femmes mentent », dit-elle.

L'affaire avait éclaté en février 2021 quand l'écrivaine et journaliste Florence Porcel avait porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, l'accusant de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. Une enquête préliminaire avait été menée pendant quatre mois par le parquet de Nanterre et 23 femmes avaient témoigné. La majorité des faits dénoncés étant prescrits, l'enquête avait été classée sans suite en juin.

