France: le Conseil d'État suspend la dissolution de deux associations pro-palestiniennes

L'entrée du Conseil d'État à Paris, ici le 18 octobre 2018. BERTRAND GUAY / AFP

RFI

Le Conseil d'État a annulé en référé vendredi 29 avril la dissolution de deux associations pro-palestiniennes décidée par le ministère de l'Intérieur pour des accusations d’incitation « à la haine, à la discrimination et à la violence ». Mais la plus haute juridiction administrative française y voit une atteinte à la liberté d'expression et d'association : le Comité Action Palestine et le Collectif Palestine Vaincra pourront donc poursuivre leurs activités.