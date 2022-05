Marine Le Pen sort de son silence et appelle les électeurs à voter pour le RN aux législatives

Comme chaque 1er mai, le Rassemblement national a déposé ce dimanche une gerbe de fleurs aux pieds de la statue de Jeanne d'Arc à Paris. Mais pour la première fois, aucun membre de la famille Le Pen n'y a participé : seul Jordan Bardella, le président par intérim du parti d’extrême-droite, était présent.

On ne l'avait pas vue depuis le soir du second tour, dimanche 24 avril. Marine Le Pen a choisi les réseaux sociaux et une courte vidéo d’environ 2 minutes pour donner le coup d'envoi de la bataille des législatives. Pouvoir d'achat, retraites : l'ex-candidate ressert ses thèmes de la campagne présidentielle.

Et comme Jean-Luc Mélenchon, elle appelle à jouer le « troisième tour » face à Emmanuel Macron en juin prochain :

Vous aurez le choix entre des députés soumis à Emmanuel Macron qui feront passer aveuglément toutes ses décisions, sans contre-pouvoir, et les députés qui soutiennent mon projet et mes valeurs pour la France. Sans députés pour le soutenir, Emmanuel Macron sera impuissant pour appliquer son projet néfaste pour la France et ses choix injustes pour les Français. Avec un maximum de députés qui me soutiendront au Parlement, je serai en mesure de protéger votre pouvoir d'achat et de porter des mesures qui reconnaissent enfin le travail à sa juste valeur.

Marine Le Pen reste pour l'instant en retrait. Elle laisse les rênes du parti et la lumière des projecteurs à son protégé, Jordan Bardella.

Après sa défaite – sa troisième – à la présidentielle, la députée et ex-candidate se donne le temps de souffler encore un peu avant de reprendre la route de la campagne dans le Pas-de-Calais, où elle sera candidate à sa succession.

