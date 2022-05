Législatives françaises: le PCF participera la Nouvelle Union populaire écologiste et sociale

Les préparatifs des prochaines élections législatives s'accélèrent du côté de la gauche, où l'on n'est pas loin d'une alliance totale en vue des scrutins décisifs du mois de juin. L'accord passé entre La France insoumise et le Parti communiste français vient d'être officialisé. Le PCF rejoint la formation LFI de Jean-Luc Mélenchon et les écologistes d'EELV. Reste le PS, avec lequel les négociations se poursuivent.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial au siège du PCF à Paris, Aurélien Devernoix

On peut dire de la nouvelle alliance à gauche qu'elle prend forme : comme les écologistes dimanche, c'est très largement que le conseil national du Parti communiste française a voté ce mardi 3 mai en faveur de la participation à ce qu'on appelle désormais la Nouvelle Union populaire écologiste et sociale : 120 voix pour, 25 voix contre, et 13 abstentions.

Le PCF a obtenu ce qu'il voulait, 50 circonscriptions dont seize gagnables, et le parti garde des marges de manœuvre politiques, notamment pour faire la campagne électorale. Mais cela a été dur, les négociations ont même failli capoter lundi soir face à une proposition jugée inacceptable. Les émissaires communistes ont claqué la porte avant qu'un coup de fil, très tard dans la nuit, ne mette finalement tout le monde d'accord.

Le PCF espère désormais que le Parti socialiste sera aussi de la fête, car, estime l'un de ses dirigeants, la dynamique électorale pour la gauche aura du mal à décoller si les discussions échouent entre LFI et le PS. Il reste des points de blocage entre les socialistes et les insoumis, à propos notamment d'une circonscription parisienne convoitée par les deux partis.

Les insoumis se veulent toutefois confiants, leur négociateur en chef ajoutant néanmoins que les discussions se termineraient ce mardi soir, accord ou pas.

Thread / précisions sur l’accord que s’apprête à voter le @PCF pour intégrer la #NUPES #NouvelleUnionPopEcoEtSociale

Circonscriptions : 50 dont les 11 https://t.co/GPKtKwSNbQ sortants et 5 autres « gagnables » (Vierzon / Dax / Creil Nogent / Denain / Lens Avion) @RFI — Aurélien Devernoix (@aureldevernoix) May 3, 2022

►Lire aussi : Législatives française : négociations difficiles entre les soutiens de Macron

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne