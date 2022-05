France: Macron organise une réunion consacrée à la transition écologique

Alors qu'à gauche, l'union en vue des législatives prend forme, Emmanuel Macron n'oublie pas de rassurer sur le thème de l'écologie. C'était l'objet d'une réunion organisée ce mercredi 4 mai à l'Élysée, avec une dizaine d'experts du climat. Un objectif : montrer que ce quinquennat sera placé sous le signe de la protection de l'environnement.

Avec notre envoyé spécial à l'Élysée, Pierre Olivier

Plus de deux heures de discussions et des climatologues qui parlent à la presse en sortant de l'Élysée. Mission réussie pour Emmanuel Macron, qui voulait envoyer un signal fort sur l'écologie.

L'écologie sera d'ailleurs transversale, et non plus cantonnée à un seul ministère. Le tout, chapeauté par Matignon. Un bon point, pour la climatologue Corinne Le Quéré.

Bien sûr, la responsabilité, avec le Premier ministre, de l'action climatique de la France, ça c'est vraiment très bien. Pour qu'on ait vraiment un pilotage qui soit au plus haut niveau, qui soit le plus opérationnel possible. Il faut maintenant que ça marche et qu'on accélère.

Une expression-clé ressort d'ailleurs de cette réunion : la planification écologique. Un terme popularisé par un certain Jean-Luc Mélenchon, et qui consiste à faire travailler différents acteurs publics et privés sur la transition écologique.

Là encore, cela va dans le bon sens, note le climatologue Jean Jouzel : « Cette idée de planification écologique, on comprend qu'elle est inscrite dans le prochain gouvernement de façon très claire. Et donc, maintenant, c'est l'action qui va compter. »

Tout juste réélu et à cinq semaines des législatives, Emmanuel Macron veut montrer qu'il entend mettre la transition écologique au cœur de son quinquennat.

