Législatives: LFI et le PS s'entendent sur «un accord de principe» pour une union de la gauche

Les négociations pour les législatives du 12 juin continuent en France. Après l'accord avec le Parti communiste mardi, après deux journées de négociations ininterrompues, la situation semble se débloquer entre la France insoumise et le Parti socialiste. Le parti de Jean-Luc Mélenchon vient tout juste d'annoncer qu’un accord de principe a été trouvé.

La France insoumise (LFI) et le Parti socialistes (PS) sont tombés d’accord dans la nuit sur ce qui bloquait principalement depuis deux jours : la répartition des circonscriptions électorales. Un enjeu crucial pour les socialistes qui voulaient absolument garder leurs députés sortants. Ils en avaient 24, et ils voulaient que soit pris en compte leur poids politique dans plusieurs régions, en particulier l’Ile-de-France, l’Occitanie et les Hauts-de-France. Les socialistes obtiendraient ainsi environ 70 circonscriptions tout compris.

Mais il reste encore quelques derniers points à discuter ce mercredi matin sur le fond et sur la forme que prendra le communiqué commun que les deux partis rendront public, le passage sur l’Europe, notamment, sera scruté de très près par les opposants au rapprochement avec LFI du côté du Parti socialiste et puis surtout la direction du PS va devoir soumettre cet accord au vote du conseil national du parti, un scrutin qui se tiendra dès que possible selon des dirigeants socialistes, sans doute dans la journée, et ce scrutin recèle encore des incertitudes.

Ménager des figures socialistes

Les négociateurs socialistes ont travaillé dur pour ménager les susceptibilités de plusieurs figures du parti, Martine Aubry, Anne Hidalgo, Stéphane Le Foll, en bataillant pour sauvegarder des circonscriptions importantes à leurs yeux. Est-ce que cela sera suffisant pour les satisfaire et donc garantir un vote confortable ? Réponse dans les prochaines heures.

Et du côté de La République en marche, les négociations continuent aussi. Une première liste d'investitures devrait être publiée aujourd'hui ou demain. Pour le casting complet, il faudra encore attendre.

