Treize ans après le crash de la Yemenia Airlines, le procès très attendu s'ouvre à Paris

Des centaines de personnes participent le 30 juin 2011 à Marseille, dans le sud de la France, à une cérémonie marquant le deuxième anniversaire de l'accident d'avion de Yemenia Airlines. © AFP - BERTRAND LANGLOIS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce lundi s’ouvre à Paris le procès de la catastrophe de la Yemenia Airways, poursuivie pour homicides et blessures involontaires. En juin 2009, l’Airbus A310 qui assure la liaison entre Sanaa et Moroni s’écrase au large des Comores, faisant 152 morts et laissant une seule survivante.