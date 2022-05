La France met fin au masque dans les transports, dernière restriction anti-Covid

Dans le métro parisien, l'obligation de porter un masque semble bien respectée, ce lundi 11 mai. REUTERS/Benoit Tessier

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans le métro, le bus, le train, l'avion et les taxis à partir du lundi 16 mai, a annoncé le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Un quasi-retour à la vie normale, plus de deux ans après le début de la pandémie.