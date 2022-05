En France, la Croix-Rouge a lancé sa grande quête annuelle

Comme chaque année, la Croix Rouge organise ses Journées nationales de collecte. Une semaine dédiée à la récolte de dons partout en France.

Publicité Lire la suite

Ce samedi, des bénévoles étaient place de la Bastille, à Paris, pour le lancement de l'action. Des stands, des gilets oranges et au milieu de ce rassemblement, une boîte aux dons. Cette Parisienne, lunettes de soleil en forme de cœur sur le nez, y glisse un billet de cinq euros : « J’ai vu qu’on pouvait financer l’aide alimentaire, l’aide vestimentaire, des kits de secours etc… Pour moi c’est essentiel, et donner à la Croix-Rouge c’est faire un petit geste pour les autres. »

Des dons d'autant plus attendus par l'association après la crise du Covid. « Tout l’argent qu’on récolte va être utilisé pour nous aider sur nos missions locales, déjà pour s’occuper des personnes qui sont en détresse . On fait des maraudes, on va voir des personnes qui sont à la rue, il y a toute la partie également urgence et secourisme, nous avons une ambulance avec des équipes, du matériel, et tout ça il faut l’entretenir et payer », explique Cristina Castiglioni, bénévole dans le 4e arrondissement de Paris, au micro de d', du service France.

Pour Philippe Da Costa, président de l'association, c'est aussi l'occasion de montrer au public comment est utilisé l'argent récolté : « Un euro donné permet à un repas d’être distribué, 60 euros donnés, ça permet une formation de geste qui sauve d’être réalisée. Mais ce qui est important, c’est aussi la logique du dialogue qui s’instaure à travers la pièce, le billet qui nous est donné. »

Dans un contexte d'inflation, cette collecte est nécessaire pour la Croix-Rouge. L'année dernière, les Français ont donné moins d'argent aux actions caritatives que les années précédentes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne