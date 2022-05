France: à Matignon, Borne dédie son parcours «à toutes les petites filles»

Élisabeth Borne, 61 ans, s'est exprimée depuis le perron de l'hôtel de Matignon, ce lundi 16 mai, après sa nomination à la tête du gouvernement français par le président Emmanuel Macron. La nouvelle Première ministre se tenait aux côtés de son prédécesseur Jean Castex, comme le veut la tradition.

Publicité Lire la suite

La passation de pouvoirs avec le Premier ministre sortant Jean Castex, qui avait présenté sa démission au chef de l'État dans l'après-midi, s'est déroulée peu après 19h30 (heure de Paris).

Élisabeth Borne a salué Édith Cresson, seule femme à avoir exercé ces fonctions entre 1991 et 1992, et dédié sa propre nomination « à toutes les petites filles ». « Allez au bout de vos rêves » a-t-elle dit.

Côté politique, la nouvelle Première ministre française a déclaré vouloir « agir plus vite et plus fort » sur le front du climat. Mais au préalable, elle a longuement rendu hommage à son prédécesseur.

Nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue. Le dialogue avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les associations, avec lesquels nous avons travaillé sans relâche tous ces derniers mois. Et puis, même si nous venons de familles politiques différentes, je pense que nous sommes également attachés à l'intérêt général, à la cohésion de notre pays, à l'égalité des chances, et ça j'ai pu le mesurer, notamment dans les projets que nous avons portés ensemble pour la jeunesse. Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie, face aux nombreux défis que tu as rappelés, qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi au défi climatique et écologique. Je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de notre territoire, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses.

Premier discours d'Élisabeth Borne, nouvelle cheffe du gouvernement français RFI

Suite à un échange à deux dans le bureau du Premier ministre, c'est Jean Castex qui a pris la parole en premier dans la cour de Matignon. L'Agence France-Presse l'a décrit « ému comme rarement ».

« Je ferai en ce qui me concerne un pas de côté, en sortant de la vie politique nationale dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction en juillet 2020 », a-t-il confié devant les personnels.

Dans ce contexte du Covid, « j'ai essayé (...) de mener le bateau dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, avec un seul objectif : protéger, apaiser, expliquer, rassembler, fédérer », a-t-il lancé.

Le Premier ministre français sortant Jean Castex prononce un discours aux côtés de son successeur, l'ancienne ministre du Travail Elisabeth Borne (R), lors de la cérémonie de passation de pouvoir dans la cour de l'hôtel Matignon, à Paris, le 16 mai 2022. REUTERS - POOL

►Lire aussi : Élisabeth Borne nommée Première ministre en remplacement de Jean Castex

Après avoir rendu hommage à Jean Castex sur Twitter, le président Emmanuel Macron a pour sa part salué l'arrivée d'Élisabeth Borne à Matignon. Et de rappeler les priorités qu'il lui assignait.

Le chef de l'État estime que la Première ministre devra plancher à ses côtés sur l'écologie, la santé, l'éducation, le plein-emploi, la renaissance démocratique, l'Europe et enfin la sécurité des Français.

Édouard Philippe, puis Jean Castex, présentaient tous deux le profil d'élus venant de la droite (Les Républicains) sans aucune expérience gouvernementale. Mme Borne en a une, et vient de la gauche.

EN DIRECT | Cérémonie de passation de pouvoir à Matignon entre @JeanCastex et @Elisabeth_Borne. https://t.co/IIQExFhT7u — Gouvernement (@gouvernementFR) May 16, 2022

►Lire aussi : Élisabeth Borne Première ministre française, l'opposition lance les hostilités

Conseil de Jean #Castex à sa remplaçante Elisabeth #Borne : « ne pas oublier ces millions de Fr que l’on n’entend pas sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux » @RFI pic.twitter.com/GIXZdHMgss — Julien Chavanne (@julien_chavanne) May 16, 2022

Analyse

Élisabeth Borne est une ministre promue au sein de la Macronie, pour la plupart des Français. On n’est pas allé chercher un symbole, quelqu’un qui viendrait comme un renfort avec une identité politique forte, soit de droite, soit de gauche.

Nomination d’Élisabeth Borne: analyse d’Emmanuel Rivière, directeur international pour les Études politiques de l’Institut Kantar Romain Auzouy

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne